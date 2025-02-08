Vatandaşlardan kızak şenliğine tam not

Akyazı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3. Aktepe Kızak Şenliği başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar ve aileler karın keyfini doyasıya yaşadı.

Akyazı Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Aktepe Kızak Şenliği renkli görüntülerle başladı. Güzlek Mahallesi'nde bulunan Akyazı Belediyesi Aktepe Kızak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin Pazar günü de devam edeceğini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Vatandaşlarımız karın keyfini doyasıya yaşaması için gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğimiz yoğun bir katılımla devam ediyor. Tüm ailelerimizi ve çocuklarımızı Aktepe'ye bekliyoruz. Etkinliğimize gelmek isteyen vatandaşlarımız için Gazi Süleymanpaşa Camimizin önünden gün boyu araçlar kalkıyor. Kızaklarımız ve ulaşım tamamen ücretsiz. İki gün boyunca hemşehrilerimizle birlikte karda eğlencenin tadını çıkaracağız inşallah" dedi.