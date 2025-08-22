Vatandaşların Çerçioğlu’na öfkesi sürüyor: Koltuklar bomboş kaldı

Kaynak: Aydın Denge Haber
AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na vatandaşların tepkisi sürüyor. Vatandaşlar, son olarak belediyenin düzenlediği konsere gitmeyerek tepkisini gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Özlem Çerçioğlu istifa ettiğini duyururken, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum" demişti.

HALK ÇERÇİOĞLUNA ÖFKELİ

CHP’de 23 yıl milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yaptıktan sonra AKP saflarına katılan Çerçioğlu'na hem siyasiler hem halk çok öfkeli.

Aydınlı vatandaşlar Çerçioğlu’nun AKP’ye geçme kararını buldukları her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

VATANDAŞLAR BELEDİYENİN KONSERİNE GİTMEDİ

Son olarak, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konseri, vatandaşın tepkisi yüzünden boş kaldı.

Aydın Denge Haber’de yer alan habere göre; Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tepkisini konsere gitmeyerek gösterdi.

