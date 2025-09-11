Vatandaşlık hayali kuranlara kötü haber! Büyükelçilik duyurdu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerika vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır" denildi.

Büyükelçilik, konsolosluk görevlilerinin, vize başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seyahat amacının, ABD'de doğum yaparak çocuklarına vatandaşlık kazandırmak olduğuna kanaat getirmesi halinde, vize başvurularının reddedileceği uyarısında bulundu.

Bu yeni düzenleme, çocuklarına ABD vatandaşlığı alma hayali kuran birçok ebeveyn için önemli bir gelişme.