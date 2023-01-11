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  • AKP ve HDP açık ara zirvede. Vatandaşlık verilen sığınmacılarla yapılan seçim ankete açıklandı

AKP ve HDP açık ara zirvede. Vatandaşlık verilen sığınmacılarla yapılan seçim ankete açıklandı

Pusula araştırma vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı elde etmiş kişilerle bir anket gerçekleştirdi. Ankete en çok tercih edilen iki parti AKP ve HDP oldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:09
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Vatandaşlık verilen sığınmacılarla yapılan seçim ankete açıklandı

AKP ve HDP açık ara zirvede. Vatandaşlık verilen sığınmacılarla yapılan seçim ankete açıklandı
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Haber 3'te yer alan bilgilere göre, Pusula Araştırma Şirketi, Hatay'da 3-8 Ocak tarihleri arasında, 2010 yılından sonra vatandaşlık alarak oy kullanma hakkı elde etmiş kişilerle yüz yüze görüşerek bir anket gerçekleştirdi.

Şirket, bin 338 anket katılımcısına, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy atarsınız?' diye sordu.

MİLLET İTTİFAKINA OY VERMEDİLER

Saadet Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0,2 olarak ölçüldü.

Sonradan vatandaşlık hakkı kazananların altıncı olarak tercih ettikleri parti ise İYİ Parti oldu. "İYİ Parti'ye oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 0,3.

CHP ise beşinci parti oldu. CHP'ye oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 1,4.

Sonradan vatandaşlık alanlarla yapılan ankette dördüncü parti ise Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı Deva Partisi oldu. Deva Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4,8

2010 yılından sonra vatandaşlık alanların en çok tercih ettiği üçüncü parti ise Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi oldu. Gelecek Partisi'ne oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 6,4 olarak ölçüldü.

AKP FARK ETTİ

Sonradan vatandaşlık alanların en çok tercih ettiği ikinci parti ise HDP. Ankete göre HDP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8,5.

Ankete göre sonradan vatandaşların en çok desteklediği parti AKP. Ankete göre, "AKP'ye oy vereceğim" diyenlerin oranı yüzde 76,4 oldu.

Ankete katılanların verdiği diğer yanıtlar ise şöyle:

Fikrimi belirtmek istemiyorum: Yüzde 1,3

Kararsız: Yüzde 0,5

 

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Alperen27
11.01.2023 15:33
sizde Türk insanından alıp yabancıya verseydiniz sizde alırdınız %90, EKMEK ELDEN SU GÖLDEN YELLEN BABAM YELLEN  
 
mmt
11.01.2023 15:30
defolmaları dileği ile haziranda vatanını sevenlerin ne yapacaklarını göreceğiz  
 
Sokrates
11.01.2023 15:28
Bunlar sığınmacı değil. Ben şimdi Almanya sınırına gitsem, sığınmacıyım desem beni alırlar mı? Tavşanlar gibi ürüyorlar. Yakında kendi ülkemizde sığınmacı olacağız. Ahzab 37. 50 51. Nebe 33. 34. ayetl  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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