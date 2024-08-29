Vatandaştan bu ücreti alan işletmelere para cezası yağdı. İşletme sahipleri dikkat

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, ocak ve ağustos dönemi kapsamında 81 ilde yoğun bir şekilde denetlemelerin yapıldığı belirtilerek, 8 ayda 150 bin 820 iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde 85 bin 381 aykırılık tespit edildiği ve toplamda 136,9 milyon lira idari para ceza kesildiği duyuruldu.

TİCARET DENETİMLERE DEVAM EDİYOR!

Ticaret Bakanlığı, gerçekleşmiş olduğu çalışmalar kapsamında tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için lokanta, restoran, kafe, pastane vb. Gibi yiyecek ve içecek hizmeti verilen işletmelerde bulunan, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne, masalara tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesini zorunlu kılmıştı.

Bu kararın ardından, söz konusu değişikleri denetlemek amacıyla, tüketiciler tarafından şikayet konusu olan servis ücreti ya da başka bir isim adı altında ücret alınıp alınmadığı, alınıyorsa eğer bu ücretlerin menülerde yer verilip verilmediği, denetim ekipleri tarafından tek tek kontrol edildi.

TOPLAM 136,9 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZA KESİLDİ

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonrasında, tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında haziran, temmuz, ağustos aylarında yiyecek içecek hizmeti sunan 26 bin 227 işletmeye 11 bin 674 aykırılık belirlenerek 25,7 milyon lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Türkiye genelinde, 8 ayda 70 bin 814 iş yerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 33 bin 731 aykırılık tespit edilmiş, toplam 73,6 milyon lira idari para cezası uygulanmış olduğu duyuruldu.

221 bin 634 işletme denetlendiği belirtilirken, tespit edilen 119 bin 112 aykırı fiil için 210,5 milyon lira idari para cezası uygulanmış olduğu bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için, yapılan denetimlerin 81 ilde aralıksız olarak devam edeceğini duyurdu.