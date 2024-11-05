Vatandaştan Erdoğan’a erken seçim yanıtı. Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaştan Erdoğan’a erken seçim yanıtı. Anket sonuçları ortaya çıktı

ORC Araştırma Şirketi, vatandaşlara "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 50,9'u erken seçim olmasını istiyor.

ORC Araştırma şirketi, vatandaşlara "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusunu yöneltti. Vatandaşların yüzde 50,9’u erken seçim isterken, yüzde 37,4’ü erken seçim istemiyor. Kararı belirsiz olanların ise yüzde 11,7.

VATANDAŞ "ERKEN SEÇİM" DEDİ

İşte anket sonuçları

Evet: Yüzde 50,9

Hayır: Yüzde 37,4

Fikrim yok: Yüzde 11,7.

YENİ ANAYASA'YA VETO

Öte yandan vatandaşlara 'Yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor musunuz?' diye de soruldu. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu bu soruya 'Hayır' yanıtını verdi.

Verilen yanıtlar şöyle:

Hayır: Yüzde 55,7

Evet: Yüzde 20,6

Fikrim yok: Yüzde 23,7.

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