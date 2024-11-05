Vatandaştan Erdoğan’a erken seçim yanıtı. Anket sonuçları ortaya çıktı

ORC Araştırma şirketi, vatandaşlara "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusunu yöneltti. Vatandaşların yüzde 50,9’u erken seçim isterken, yüzde 37,4’ü erken seçim istemiyor. Kararı belirsiz olanların ise yüzde 11,7.
VATANDAŞ "ERKEN SEÇİM" DEDİ
İşte anket sonuçları
Evet: Yüzde 50,9
Hayır: Yüzde 37,4
Fikrim yok: Yüzde 11,7.
YENİ ANAYASA'YA VETO
Öte yandan vatandaşlara 'Yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor musunuz?' diye de soruldu. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu bu soruya 'Hayır' yanıtını verdi.
Verilen yanıtlar şöyle:
Hayır: Yüzde 55,7
Evet: Yüzde 20,6
Fikrim yok: Yüzde 23,7.
"YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ?"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) November 5, 2024
▪️ Evet: %20,6
▪️ Hayır: %55,7
▪️ Fikrim Yok: %23,7
▪️ Bu araştırma 27 Ekim-02 Kasım 2024 tarihlerinde,
41 İl'de 6500 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. pic.twitter.com/mXJuQ6f6Yz