Vatandaştan örnek davranış! Yaptığı hareket takdir topladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vatandaştan örnek davranış! Yaptığı hareket takdir topladı

Osmaniye'de bir vatandaşın kırmızı ışıkta durduğu sırada arabadan inip yoldaki taşı alıp yol kenarına koyması takdir topladı.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Osmaniye İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva'nın makam aracı kırmızı ışıkta durdu.

Bu sırada yan şeritteki bir araçtan inen vatandaş, yol ortasında tehlike oluşturan taşı fark ederek aldı ve yol kenarına bıraktı. Sessiz, sade ama yürek ısıtan bu davranış, Emniyet Müdürü Sarıbuva'nın da dikkatinden kaçmadı. Aracından duyarlı vatandaşı el işaretiyle tebrik eden Sarıbuva, o anlamlı anları kent güvenlik kamerasından alarak sosyal medya hesabından paylaşarak, "İyilik gizli kalmasın, yayılsın" notunu düştü.

Sosyal medya hesabı üzerinden görüntüyü paylaşan İl Emniyet Müdürü Sarıbuva, "Yolu değil, yüreğimizi açtı. Kırmızı ışıkta durdu, yol ortasındaki taşı gördü, araçtan inip taşı yoldan kaldırdı. Sessiz, sade ama çok anlamlı bir hareket. Bu duyarlı davranışı kent güvenlik kamerasından alarak paylaşmak istedim. İyilik gizli kalmasın, yayılsın" notuyla görüntüyü paylaştı.

Vatandaştan örnek davranış! Yaptığı hareket takdir topladı

Vatandaştan örnek davranış! Yaptığı hareket takdir topladı

Vatandaştan örnek davranış! Yaptığı hareket takdir topladı

Vatandaştan örnek davranış! Yaptığı hareket takdir topladı

Vatandaştan örnek davranış! Yaptığı hareket takdir topladı

Vatandaştan örnek davranış! Yaptığı hareket takdir topladı

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