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  • Vatandaştan Ümit Özdağ'a tepki: Ucubesiniz, ben ucubelere destek vermem!

Vatandaştan Ümit Özdağ'a tepki: Ucubesiniz, ben ucubelere destek vermem!

Bolu'da esnaf ziyareti sırasında destek isteyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile tartışan vatandaş, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum" dedi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 05:18
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Vatandaştan Ümit Özdağ'a tepki: Ucubesiniz, ben ucubelere destek vermem!

Vatandaştan Ümit Özdağ'a tepki: Ucubesiniz, ben ucubelere destek vermem!
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Bolu'ya geldi. Programına şehitlik ziyaretiyle başlayan Özdağ, cuma namazının ardından İzzet Baysal Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

İHA’nın haberine göre; Özdağ, esnaf ziyareti yaptığı sırada yanına gelen Mustafa Bayındır isimli vatandaş, "Askerimize hakaret edenlere neden ağzınızı açmazsınız? Bu insanların söylediklerine ağzınızı açmıyorsunuz da esnafı geziyorsunuz?" diye sordu. Özdağ, vatandaşın bu sorusuna, "Bizi başkasıyla karıştırıyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

Kısa süre yaşanan tartışmanın ardından "Desteğinizi isteriz" diyen Özdağ’a destek vermeyeceğini belirten Bayındır, "Ucubelere destek vermem. Size ucube diyorum. Birlik, beraberlik varken Türk düşmanlarına karşı birlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız, 'Biz Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz' diyorsanız ucubesiniz" diye konuştu.

Özdağ, Bayındır’ın "Bir şey daha söyleyeceğim" sözü üzerine "Hiçbir şey söyleme artık" diyerek ziyaretlerine devam etti.

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Ne kadar poltize olmuşuz.
22.10.2022 06:45
Bu yapılan yanlışı görmeyen yaşlılar.Ülkenin üretime yaptığı bir yatırım yok.Sınırlar kevgire dönmüş.Toprak yabancılara satılırken bunları görmeyip ülkesini savunan insana ucube diyenlere sadece ne ...  
 
Oğuzhan Kaanbey
22.10.2022 05:58
Türk’ten, Türkün dili Türkçeden ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinden rahatsız olan şeytanlar👿  
 
Türkçü Mehmet Aydın
22.10.2022 05:46
Asıl ucube Akp'ye oy veren câhiller sürüsüdür.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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