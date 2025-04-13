Vatikan'da "Palmiye" ayini

Vatikan'da Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü kutlanan "Palmiye Pazarı" ayini yapıldı.

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve halkın yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı Bayramı", Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ayinle kutlandı.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen ve halihazırda nekahet döneminde olan Papa Franciscus, ayini yönetmezken kendisinin yerine Kardinal Leandro Sandri bu görevi üstlendi.

Papa, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Meydanı'na gelerek inananları selamladı ve "Mutlu Palmiye Pazarları, mutlu bir kutsal hafta dilerim." dedi.

Papa, geçen hafta da "Jübile" yılı etkinlikleri çerçevesindeki ayinin son bölümünde Aziz Petrus Meydanı'na gelerek hastalığı sonrası ilk kez meydandan inananları selamlamıştı.

Halihazırda nekahet döneminde olan Papa Franciscus'un, gelecek haftaki Paskalya Yortusu ayin ve ritüellerini yönetip yönetemeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Basında yer alan haberlerde de şu aşamada kutsal hafta etkinliklerine katılması öngörülmeyen Papa'nın, son günlerde sıkça olduğu gibi sürprizler yapabileceği belirtiliyor.

PAPA'NIN HASTANEYE KALDIRILDIĞI VE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ DÖNEM

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta da iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastanenin balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti.

Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.