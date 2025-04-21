Vatikan’da tarihi an! İlk siyahi Papa mı geliyor?

88 yaşında hayata veda eden Papa Francis’in ardından, Katolik Kilisesi’nin yeni liderini belirlemek için Papalık Konklav’ı Roma’da toplanıyor. 1.4 milyar Katolik’in ruhani liderini seçecek olan kardinaller, farklı kıtalardan gelen adaylar arasında karar verecek. Ganalı Kardinal Peter Turkson, ilk siyahi Papa olma ihtimaliyle dikkat çekerken, Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle de bahis şirketlerinin favorisi olarak öne çıkıyor.

Latin Amerika’dan gelen ilk Papa olan Francis, Kilise’de coğrafi çeşitliliği artırmıştı. Şimdi gözler, özellikle Afrika’dan gelen adaylarda. Katolikliğin hızla büyüdüğü Afrika kıtası, Kilise’nin geleceğinde kilit bir rol oynuyor. Uzmanlar, ilk kez bir siyahi Papa’nın seçilebileceğini öngörüyor. Kardinaller, Sistina Şapeli’nde gizli oylama yaparak yeni Papa’yı üçte iki çoğunlukla belirleyecek.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Kardinal Peter Turkson (Gana, 76): İlk siyahi Papa olma potansiyeline sahip en güçlü aday. Afrika’daki eşcinsellik karşıtı sert yasaları eleştirirken, kıtanın geleneksel değerlerine saygı gösteren dengeli tutumuyla biliniyor. Orta yolcu yaklaşımı, geniş destek toplama şansı veriyor.

Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler, 67): Bahis şirketlerinin favorisi. Asya’daki Katolik nüfusun artışına paralel olarak, Tagle’nin seçilmesi Kilise’nin bu bölgedeki etkisini güçlendirebilir. Kürtaja karşı muhafazakâr, ancak eşcinsel ve boşanmış çiftlere ılımlı yaklaşımıyla modern bir profil çiziyor.

Kardinal Pietro Parolin (İtalya, 70): Papa Francis’in Kardinal Devlet Sekreteri. Eşcinsel evliliği “insanlık için yenilgi” olarak nitelendiren muhafazakâr söylemleriyle tanınıyor.

Kardinal Peter Erdo (Macaristan, 72): Eski Sovyet bloğundan gelen muhafazakâr bir isim. Avrupa’daki Katolik değerleri savunan güçlü bir ses.

Kardinal Jose Tolentino (Portekiz, 59): Gençliği ve modern dünyaya açık fikirleriyle dikkat çekiyor. Kilise’yi çağdaş sorunlara uyarlama vizyonuyla öne çıkıyor.

Kardinal Matteo Zuppi (İtalya, 69): Ukrayna krizinde Moskova’ya barış elçisi olarak gitmesiyle biliniyor. Diplomatik yetenekleriyle fark yaratıyor.

Kardinal Jose Tolentino (Malta, 68): Gelenekçi ve yenilikçi yaklaşımları harmanlayan bir profil sunuyor.

Kardinal Robert Sarah (Fransız Ginesi, 79): Siyahi Papa adayı, ancak yaşı nedeniyle şansı düşük görülüyor.