Vatikan'da yapılan ikinci ve üçüncü tur oylamada papa seçilemedi

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bu sabah 2. ve 3. tur oylama yapıldı.

Hristiyan ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinaller, sabah saatlerinde bir kez daha Sistine Şapeli'ne girdi ve iki oylama birden yaptı.

Her iki oylamadan da 3'te 2 çoğunluğu yani en az 89 oy alan bir kardinal çıkmayınca, papa seçilemedi ve Sistine Şapeli'nin bacasından dün olduğu gibi yine siyah duman yükseldi.

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altında olan 133 kardinali, bugün öğleden sonra 2 oturum daha yapacak. Bu oylamaların sonuçları da bu akşam saatlerinde yine Sistine Şapeli'nin bacasından çıkacak dumanla duyurulacak.

Siyah duman çıkarsa, oylamalarda papa seçilemediği, beyaz duman çıkarsa papa seçildiği anlamına gelecek.

Bu arada, yaşı 80'in üzerinde olduğu için Sistine Şapeli'ndeki Konklav'a katılamayan Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re, Pompei kentinde yaptığı açıklamada, devam eden Konklav'da kısa sürede papa seçilebileceğine işaret ederek, "Bu akşam Roma'ya döndüğümde beyaz dumanı çoktan bulmuş olmayı umuyorum." dedi.