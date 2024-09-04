Vattenfall Rüzgar Santrali Projesini durdurdu

Vattenfall, Kriegers Flak Açık Deniz Rüzgar Santrali Projesi'nin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

2028'de devreye alınması için 2022'de onaylanan proje sayesinde yılda 2,7 teravat-saat (TWh) üretilmesi hedefleniyor.

Şirket, İsveç İletim Sistemi Operatörü (TSO) tarafından sağlanan bir bağlantı çözümünün olmamasının, mevcut koşullar altında girişimi ekonomik kılmadığını belirtiyor. Almanya ve Danimarka'nın benzer Baltık Denizi projelerinde benimsediği yaklaşımların aksine, açık deniz bağlantı noktasının olmaması, Vattenfall'ın karaya kendi bağlantısını inşa etmeyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor.

Kısıtlama, yaklaşık %25'lik bir maliyet artışını temsil ediyor. Bu arka plana karşı, Rüzgar Bölümü Başkanı Helene Bistrom, bu faktörlerin ülkedeki bu ve diğer açık deniz rüzgar girişimleri için nihai yatırım kararını engellediğine dikkat çekiyor.

Açık deniz rüzgar endüstrisi, uzunca bir süredir artan maliyetler ve lojistik ve düzenleyici komplikasyonlarla karşı karşıya. Son üç yılda, çelik gibi hammaddelerin fiyatındaki fahiş yükseliş ve rüzgar türbinlerinin inşa ve kurulum maliyetini önemli ölçüde artırdı.

Jeopolitik ve ekonomik gerginliklerle birleşen tedarik zinciri sorunları, projenin hayata geçirilmesinin önündeki bir diğer engel olarak öne çıktı. Bu arka plana karşı, Vattenfall İsveç'teki finansal taahhütleri konusunda temkinli olmaya devam ediyor.