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Caner Erkin'den flaş milli takım açıklaması

Karagümrük'ün 33 yaşındaki sol beki Caner Erkin'den Milli Takım açıklaması geldi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 16:48
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün 33 yaşındaki sol beki Caner Erkin'den flaş açıklamalar

Caner Erkin'den flaş milli takım açıklaması
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VavaCars Fatih Karagümrük'ün 33 yaşındaki sol beki Caner Erkin, "Dün haberim oluyor ki; Milli Takımı bırakmışım. Ben Milli Takımı bırakmadım. Dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakMIŞ" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun açıklaması şöyle: "Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadim yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç oldugu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakMIŞ!"

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