Vay uyanık Memed vay…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son yapılan fahiş zamları “Enflasyon sepetinde karşılığı olmayan ürünleri yeniden değerlendirme oranında arttırdık” sözleriyle açıklamıştı.

Yahu bu şeytanın bile aklına gelmeyecek büyük bir uyanıklık değil mi?

Oldu paşam, istediğin gibi zam yap ama tabelada yazan enflasyonu etkilemesin uyanıklığın bu kadarına da pes vallahi…

Zamlar enflasyon sepetine girmeyip, tabelada yazan enflasyonu artırmıyorsa bu o zamların vatandaşların cebinden çıkmadığı anlamına mı geliyor?

Elbette bu zamlar vatandaşın cebinden çıkıyor, bakın son zamlar vatandaşın cebine kaşıkla giren üç beş kuruşu kepçe ile almış bulunmaktadır.

Bu vatandaşı kandırmak demek değil midir?

Örneğin son yapılan ulaştırma zamları:

Trenler yavaş ama zamlar hızlı, bilet fiyatlarına yüzde 39 ila 44 oranlarında zam yapıldı, zamlı tarifeyle fiyatlar şöyle oldu:

Ankara-İstanbul YHT seferi 540 liradan 780 liraya,

Ankara-Konya seferi 250 liradan 360 liraya,

Ankara-Eskişehir YHT seferi 280 liradan 390 liraya,

Ankara-Sivas seferi 550 liradan 790 liraya,

Konya – İstanbul seferi 1140 liraya, İstanbul-Eskişehir seferinde biletlerse 505 liraya yükseldi.

Biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyonu 44,38 olarak açıklamıştı.

2025’te yeniden değerleme oranıysa 43,93 olarak belirlenmişti. Bu açıklanan oranların bir çıt altında zam yapıp bunu marifet olarak sunmak olur mu?

Ulaştırma zamları bu kadar da değil üstelik Recep Bey’in “devletin cebinden tek kuruş çıkmayacak” dediği köprü ve otoyollara da fahiş zamlar yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 TL'ye çıkarıldı. 2024 yılına girerken 15 TL’ye çıkarılan köprü geçiş ücretleri Mayıs 2024’te 24 TL’ye Ağustos 2024’te de 33 TL’ye çıkarılmıştı. 2025 yılı 13 Ocak itibarıyla da tek yön ücreti 47 TL oldu.

2024 yılında 3 kez zamlanan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine gelen son zamla birlikte son 1 yıldaki artış oranı neredeyse yüzde 213 oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, zamların fahiş olduğunu vurgulayarak: "Yaparsa AK Parti yapar! AK Parti, 13 Ocak 2025 itibariyle köprü, tünel ve otoyolların araç geçiş ücretlerine astronomik seviyede zam yaptı. Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı Çanakkale Köprüsü yüzde 288, Osmangazi Köprüsü yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 300, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yüzde 453, Bunun adı vatandaşı soymaktır!" demiş…

Sizce de Deniz Yavuzyılmaz haklı değil mi?

Bu yapılan fahiş zamlar vatandaşı soyup soğana çevirmek anlamına gelmiyor mu?

İktidar resmen ve alenen “alacağına şahin vereceğine karga gibi davranıyor” alırken kepçe ile verirken kaşık hatta kaşığın da sapı ile veriyor.

Yüzde 30 artış yapılarak 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretten sonra 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre memur zammı yüzde 11,54, emekli zammı ise yüzde 15,75 olarak belirlenmişti.

Siz okurlarıma soruyorum; İşçiye memura emekli böyle komik artışlar reva görülürken tüm mal ve hizmetlere zam olarak yansıyacak bu ulaştırma zamları adil mi?