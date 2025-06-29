Vay ve Kodiak Robotics güçlerini birleştirdi

Yenilikçi uzaktan sürüş teknolojileriyle tanınan Vay ve otonom tır çözümleri geliştiren Kodiak Robotics, sektöre yön verecek önemli bir iş birliğine imza attı. Bu ortaklık, Kodiak’ın kendine özgü Destekli Otonomi (Assisted Autonomy) teknolojisinin operasyonel kabiliyetlerini Vay’ın tele-sürüş yetenekleriyle birleştiriyor.

Kodiak Robotics tarafından yapılan açıklamaya göre, Destekli Otonomi, belirli düşük hız senaryolarında ve net tanımlanmış durumlarda insan müdahalesine olanak tanıyor. Bu, Kodiak’ın otonom sürüş sistemi olan Kodiak Driver’ın çok daha geniş bir yelpazedeki sürüş senaryolarını başarıyla yönetmesine imkan sağlıyor. Vay istasyonları ve özel yazılım araçları sayesinde, düşük gecikmeli iletişim, Kodiak Driver donanımlı araçlar ile Vay istasyonları arasında kesintisiz bir bağlantı kuruyor.

Kodiak’ın Destekli Otonomi ile entegre ettiği bu sistem, Batı Teksas ve Doğu New Mexico’da tamamen otonom olarak çalışan Kodiak Driver tırlarına gerektiğinde destek sağlıyor. Ayrıca, uzun yol taşımacılığı yapan müşteriler için tırların müşteri tesislerinde park etme, kalkış yapma ve hatta trafik polislerinin el işaretlerini yorumlama gibi düşük hızdaki manevralarda da Vay teknolojisinden faydalanılıyor.

Kodiak CEO’su Don Burnette, bu iş birliğinin Kodiak Driver’a daha fazla esneklik kazandırdığını belirtti ve "Otonom sürüş sistemleri ne kadar olgunlaşmış olursa olsun, insan desteğinden fayda sağlayacak senaryolar her zaman olacaktır," dedi. Burnette, özellikle trafik polislerinin el işaretleri gibi durumlarda Destekli Otonomi’nin önemine vurgu yaptı. Vay CEO’su Thomas von der Ohe ise, bu stratejik ortaklığın B2B kullanım alanlarını tırlara genişleteceğini ve yol taşımacılığını daha güvenli ve verimli hale getireceğini ifade etti.

Vay'ın gelişmiş bağlantı altyapısı ve istasyonları sayesinde, Kodiak tırlarının çevresi neredeyse 360 derecelik bir açıyla gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Tüm Destekli Otonomi sürücüleri ticari ehliyete sahip olup, endüstri standartlarına uygun olarak geliştirilen direksiyon, pedallar ve diğer sezgisel kontrollere sahip Vay sürüş istasyonlarında kapsamlı bir eğitimden geçiyorlar. Bu iş birliğiyle, Kodiak ve Vay, yedekli iletişim protokollerini kullanarak benzersiz bir sürücüsüz çözüm sunuyor ve geniş operasyonel yetenekleri mümkün kılıyor. Vay, 2023'te Avrupa'da halka açık yollarda insan sürücüsü olmayan araçları ticari olarak işleten ilk şirket olmuştu ve Ocak 2024'te Las Vegas, Nevada'da ticari hizmetlerini başlatarak 10.000'den fazla ticari sürüş gerçekleştirdi.