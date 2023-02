VClub’dan sanat ve tatili bir arada sunan proje: ‘Köy Kuşadası’

Hizmet veya ürünleri satın alma fikriyle işleyen ekonomide son dönemlerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Ortak kullanılan scooterlar, otomobiller, ofisler, evler, hizmetlerin takası ve sosyal ağlardaki iş birlikleri her geçen gün daha çok popüler oluyor. 2022 yılı itibarıyla ABD ve Avrupa’da paylaşım ekonomisi ürünleri geleneksel ürün pazarından yüzde 10 hacim alıyor. Bu oranın 2050 yılı itibarıyla tüm dünyada yüzde 50’ye ulaşacağı hedefleniyor. Paylaşım ekonomisinde beklenen büyümenin en büyük nedeni olarak da sahiplik anlayışındaki değişim ve teknolojideki gelişim gösteriliyor.

Çağın ruhu olan verimliliğin bir yansıması olan paylaşım ekonomisi, hayatın her alanında olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de etkilerini gösteriyor. Kuşkusuz zaman içerisinde bu anlayışa uygun pek çok proje karşımıza çıkacak. Paylaşım ekonomisi modelini Türkiye’de gayrimenkul alanında ilk defa uygulayan VClub’ın ‘Köy Kuşadası’ projesi de bunlardan biri.

VCLUB’DAN KUŞADASI’NDA 2’İNCİ YAŞAM

Türkiye’nin en güzel tatil beldelerinden olan Kuşadası’nda özgün ve farklı bir tatil deneyimi vadeden VClub, ‘Kuşadası’nda 2’inci Yaşam’ mottosuyla projesini satışa sundu. VClub’un Kuşadası’ndaki projesi sağlık, tatil ve sanatı bir arada sunuyor.

80 dönüm bir arazi içinde konumlanan ‘Köy Kuşadası’, sevdiklerinizle birlikte mutlu vakit geçirmeniz için özenle tasarlanmış bulunuyor. Bu doğal ortamda ‘canlı manavdan mevsimine göre dalından sebze ve meyveler alabilir, dilerseniz ‘mini çiftlikte kendiniz de yetiştirebilirsiniz. Ya da siz ‘açık hava kütüphanesinde vakit geçirirken çocuğunuz ‘tarım deneyim alanında ilk mahsullerini topluyor olabilir…

Projede yapacaklarınız bununla da sınırlı değil. ‘Mutfak atölyesinde yöresel yemeklerin yapılışlarına dair püf noktaları öğrenebilir, bambu ve palmiye ağaçlarından özel olarak tasarlanmış masaj alanlarında günün yorgunluğunu atabilirsiniz.

Ayrıca Köy Kuşadası projesi müşterilerine tatil öncesi ve tatil esnasında yararlanacakları çok gelişmiş bir teknolojik kolaylıklar sağlıyor.

Vclub tarafından geliştirilen VPublic mobil uygulaması sayesinde, müşteriler rezervasyon, tatil erteleme, kiralama talebi, misafir sertifikası gibi işlemleri kolay ve zahmetsiz biçimde gerçekleştirirken, ayrıca tatilleri esnasında kullanacakları sosyal alanların rezervasyon işlemlerinden , kendilerine özel yemek menülerine, günlük aktivite önerilerine kadar bir çok yardımcı unsur barındırıyor.

Aynı zamanda bu mobil uygulama müşterinin dairesinin de dijital anahtarıdır, kendisine ait daire bu mobil uygulama, tatil boyunca misafirleri yanında anahtar taşıma zahmetinden kurtarıyor.

‘TATİL EVİNİZ’ SİZİ BEKLİYOR

Köy Kuşadası, Ege’nin en değerli lokasyonlarından birinde yatırım yapmanın avantajlarını size sunuyor. Tatil köyü anlayışının, sanat, doğal yaşam, doğal tarım ve welness ile birleşerek alınan mülk tapusu ile de size ait olan dairenin kapı numarası sabitlenmesi ile tatil evinize dönüşüyor. Yani her yıl aynı daireye, içinde kendinizi rahat hissettiğiniz ‘tatil evinize’ gidebiliyorsunuz.

Zeytin ve palmiye ağaçları ile dolu eşsiz doğanın ortasındaki bir köyde; bir kere ödeyip, ömür boyu tatil yapıyorsunuz. Her yıl ‘Nerede tatil yapsam?’ diye düşünmekten de kurtuluyorsunuz. Seçtiğiniz hafta adedi kadar tatil yapmanın rahatlığını yaşıyorsunuz.

Üstelik her mevsim ayrı bir güzelliği olan lokasyonda; turistlik yerler, kışın karın keyfini çıkaracağınız kayak merkezleri ve yazın güneşin içinizi ısıtacağı özel anlaşmalı plajlar sizlere dört mevsim için uygun bir ortam sunuyor.

BU TREND DÜNYADA YÜKSELİŞTE

Köy Kuşadası’nın sunduğu ortam ve imkanlar aslında tüm dünyada yükselişe geçen bir yaşam trendinin ürünü… Tatil ve yaşam anlayışını bu yöne kaydıran insanların sayısı da her geçen yıl artıyor. Türkiye’de olmasa da bu konseptin dünyada çok güzel örnekleri var. Örneğin; ABD’deki tarım köyü Enso Village, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için tasarlanmış olup hem sakinlerini hem de gezegenin sağlığını destekleyen fasilitelerle donatılmış bir proje. Birleşik Krallık’ta 25 dönümlük peyzajlı, geniş arazinin arasında yer alan Wadswick Green Village da o projelerden biri. Yaşam, keyif ve huzur üzerine kurulan projede her bina, her alan ve her yüzey, eski kökleri olan yeni bir hikayenin parçası olarak tasarlanmış. Fransa’daki Senior Living + Cre Center da mimarisiyle sakinlerine huzurla yaşadıkları güvenli bir ortam yaratmak için tasarlanmış.