…Ve beklenen oldu: Şamil Tayyar’a ayar veren danışman devreye girdi! Bülent Arınç’a öyle bir cevap verdiler ki…

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’la daha önce de polemiğe giren Saray danışmanı Ayhan Ogan, bu kez kendi cevap vermek yerine, gazeteci Mehmet Çek’in Arınç’a karşı yönelttiği ağır ifadeleri sosyal medyadan paylaşmakla yetindi.

KUCAĞINA OTURDUĞU…

Mehmet Çek, “Nöbetçi fitneciyi yine elinden tutup sahneye çıkarmışlar; ‘Bülent çık konuş!” başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Toplamda, kucağına oturduğu Türkiye karşıtı koalisyondan başka kimsenin ilgisini çekmeyen, özellikle AK Parti tabanı açısından çoktan kapanmış bir hadise ve “bildiklerimin sadece bir kısmını anlattım daha” diye Erdoğan’ı tehdit ettiği günden bu yana siyasi bir aktör değil siyasi bir meftadır Arınç.

Geçmişteki sizin yönettiğiniz çözüm sürecinin nasıl bir ihanet sürecine döndüğü daha dün gibi hafızalarda Bülent bey! "Çağrı yapılsın, silah bırakılsın. Eee, bu işin yüzde 10’u. Kalan yüzde 90’i ne olacak?" diyor. Ne istiyorsun Bülent? Özerklik mi ne istiyorsun? Çık sen konuş bari Kandil adına?

FETÖ’YLE SEN YAPTIN

2013 sürecinde en büyük manipülasyonu FETÖ ile birlikte sen yaptın. Koskoca Türkiye cumhuriyeti devletini PKK ile aynı seviyeye getirdiniz. İhanetinizin bedelini çok büyük ödedi devlet. Sayenizde bölge halkına resmen bölge yönetiminin örgüte bırakıldığı düşündürüldü.

Marifetin orada duruyor, dolayısıyla bu ülkede süreç üzerine konuşacak son adamsın. Arka cebinde birden fazla kartvizit taşıyan senin gibilerin sinsi yönlendirmelerinden yeterince zarar gördü bu ülke. Hala büyük bir aymazlıkla toplumun karşısına geçip boş beylik laflar etmeyin.

YAVRUMLU, MAVRUMLU…

Sadece sus! Konuştuğunda da bütün çapın bu kadar zaten; yavrumlu mavrumlu, rezil..

Erdoğanlı Türkiye`nin yalnızca ilk 10 senesi altınmış filan? Asıl ondan sonrası işgale karşı koyuş ve emperyalist boyunduruktan kurtulma destanıdır sadece siz bu arada tenekeye dönüp, taca çıktınız, hepsi bu.

FETÖ FIRILDAĞI…

DEM`liler yine tutuklanırmış iyisi mi bu defa MHP`liler götürsünmüş süreci. Türkiye`nin Müslümanlık anlayışı çöküşteymiş. Fitne, fesat, fücur.. Başka bir şey yok. Takmış Uçum'a, Uçum dediğin adam 45 yıldır aynı yerde durup emperyalizme karşı her hal ve şartta Türkiye Nöbeti tutuyor. Ya sen bir aynaya bak ne görüyorsun FETÖ fırıldağı herif? Tam bağımsızlık mücadelesinin maliyetinden korkup, ürküp işbirlikçiliğe soyunmuş herif.

İŞBİRLİKÇİ..

‘Cesur Yürek’ filminde İngiliz sömürgeciliğine karşı İskoçya’nın bağımsızlığı için savaşan İskoç kahramanı William Wallace’e tuzak kuran işbirlikçi İskoç beyazlarının Türkiye versiyonudur Arınç. Fakat bu millet artık bu türden ihanetçi şarlatanlara ve arkasındakilere prim vermez.

FİTNE KAZANI

Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oğan, Başdanışman Mehmet Uçum’u eleştiren AKP’li Şamil Tayyar’a cevap verirken, "Mehmet Uçum’un ne dediğini ,sayın Devlet Bahçeli’nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. “Müslüman ekmeğini yiyip, gavur kılıcını kuşanmak ‘ diye tabir eder eskiler. Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun, bir yanda sen bir yanda Türköne Herkes belli de siz kimsiniz!" demişti.

SIRADAN BİRİ DEĞİL

Şamil Tayyar ise paylaştığı mesajında şunları söylemişti: "Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hukuk Politikaları Başkanı. MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor: ‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’ Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz. MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar. Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ‘in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var. Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır. Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir. Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, cumhur ittifakına çok ağır siyasi fatura yükler. Hatırlatmış olayım" demişti.