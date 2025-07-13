Ve duyurusu yapıldı! 15 Temmuz’da ücretsiz olacak

İBB, 2019 yılından bu yana dini ve milli bayramlar ile resmi günlerde vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunarak kent içi hareketliliği desteklemeyi sürdürüyor. İBB Meclisi kararıyla uygulamaya alınan ücretsiz ulaşım, bayramlarda ulaşımı kolaylaştırırken, resmi günlerde ise toplumsal dayanışmayı ve ortak değerlere sahip çıkma iradesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuz’da bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla da kent genelindeki toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek. 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak uygulamayla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden seyahat edebilecek. Ücretsiz ulaşım hakkı, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarında geçerli olacak.

Duyuru yapıldı! O ilimizde 15 Temmuz’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

Yetkililer, vatandaşların ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart’larını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.