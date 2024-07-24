Ve Fenerbahçe resmen açıkladı. İmzayı attı formayı giydi

Fenerbahçe transferi açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferini intertet sitesinden duyurdu. 24 yaşındaki forvet oyuncusu Karyna Alkhovik sözleşme imzaladı ve sarı lacivertli formayı giydi.
Yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon ALG Spor forması giyen Karyna Alkhovik’i kadrosuna kattı.
Belarus Kadın A Milli takım forması da giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 16 gol kaydetti. Karyna Alkhovik, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."