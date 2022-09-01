﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerden Dimitrios Pelkas ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Fenerbahçe de Yunan futbolcunun transferinin kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu ve Pelkas'a yeni takımında başarı diledi.