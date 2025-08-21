Ve müjde verildi! Kazan Kavunu sofralara geri dönüyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, coğrafi işaretli Kazan Kavunu’nda hasat zamanının yaklaştığı müjdesini verdi. Çırpanoğlu, "Meşhur Kazan Kavunu’nu kontrollü olarak toprakla buluşturduk" dedi.

Son yıllarda kök çürüklüğü hastalığı olarak bilinen Fusarium tehdidiyle karşı karşıya kalan Kazan Kavunu, Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ilk mahsullerini vermeye başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kazan Kavunu’nun ekildiği araziyi, önceki dönem Belediye Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, belediye personeli ve basın mensupları ile birlikte ziyaret etti.

Kazan Kavunu’nu canlandırmaya yönelik Orhaniye Mahallesi’nde yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Başkan Çırpanoğlu, ilçenin çok kıymetli bir tarihe sahip olduğunu, bu tarihin içinde bulunan kültürü, yöresel yemekleri, coğrafi işaretli ürünleriyle de tanıtılması gerektiğini belirtti.

Çırpanoğlu, hasat zamanına kısa bir süre kaldığını belirterek, "Ata tohumlarının kullanımını yaygınlaştırmak, tohumların çoğaltılmasını ve korunmasını sağlamak, tarımsal etkenlerden doğacak sorunlara çözüm üretmek ve toprak ya da tohum kaynaklı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Meşhur Kazan Kavunu’nu kontrollü olarak toprakla buluşturduk. İnşallah coğrafi işaretli kavunumuzun ilk tadımını 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ’Kahramankazan Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali’ne gelen misafirlerimizle birlikte yapacağız. Tarihi, kültürel ve yöresel manada köklerimize dönecek, Kahramankazan’ın ruhunu güçlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kahramankazan Belediyesi ve ABB ekiplerince sürekli gözetim altında tutularak yetiştirilen Kazan Kavunu’nun hem sofralara hem de Kahramankazan'ın simgesi haline gelen kavun pazarı ve tezgahlarına dönmeye hazırlandığını aktaran Çırpanoğlu, gelecek yıl Kahramankazanlı çiftçilerle birlikte iş birliği içerisinde üretim yapmayı planladıklarını, Kahramankazan’ın meşhur ova kavununu ihtişamlı günlerine yeniden ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

