Ve resmen açıklandı! Beşiktaş'tan Brezilya'ya gitti

Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta bir yandan eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalar sürerken bir yandan da takımda ayrılıklar yaşanıyor.

Brezilya Serie B ekibi Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

O volante colombiano Élan Ricardo chega do Besiktas para vestir a camisa do nosso Furacão.



Bienvenido ????????????⚫️ pic.twitter.com/tMqpdeetSb — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 18, 2025

SATIN ALMA OPSİYONLU

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı



"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur.

Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Siyah-Beyazlı kulübe geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.9 milyon Euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha, hiç resmi maça çıkmadı.