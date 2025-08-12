Ve transferi resmen duyurdular! Merih Demiral yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor

Suudi Arabistan'da kariyerine devam eden milli futbolcu Merih Demiral, sürpriz bir karar aldı. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Merih Demiral, yeniden Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Merih Demiral için transferde son derece flaş gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral, Süper Lig'e dönüyor.

MERİH DEMİRAL ARABİSTAN EKİBİNDEN AYRILIYOR

Al Ahli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Merih Demiral, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Halihazırda İtalya'dan da teklifler alan milli stoper, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Yeni takımı için hazırlıklarına başlayan Merih Demiral, yılın transferine imza atabilir.

MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE'YE YAKIN

Akşam'da yer alan habere göre; Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Merih Demiral transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerın, Milan Skriniar'dan sonra savunma hattına Merih Demiral ile takviye yapmayı planladığı kaydedildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin, Becao, Diego Carlos ve Djiku gibi oyuncularla yolların ayrılmasının beklendiği aktarıldı. Ayrıca, Merih Demiral'ın da eski takımına sıcak baktığı belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve Fenerbahçe'nin transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü.

