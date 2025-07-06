Ve Victor Osimhen kararını verdi! Galatasaraylılar deliye dönecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en önemli gündem maddesi Victor Osimhen transferi. İtalya basınından Nijeryalı yıldızın transferi için müjdeli haber geldi.

VICTOR OSIMHEN TERCİHİNİ GALATASARAY'DAN YANA KULLANDI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Osimhen'i ikna etmeyi başardı. Taraftarın sevgisi ve yıllık 16 milyon euro net maaş teklifi Nijeryalı golcüyü cezbetti.

Al Hilal'in toplamda 160 milyon euro teklif ettiği Suudi Arabistan'a "hayır" diyen Osimhen, kalbinin sesini dinleyerek Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak Napoli indirim yapmaya yanaşmıyor.

NAPOLI 75 MİLYON EUROYU İSTİYOR

Galatasaray, 50-60 milyon euro civarında bir teklifte bulunsa da, Napoli başkanı, transferin gerçekleşmesi için 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini istiyor.

Cimbom'da geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.