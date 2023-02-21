Veba Otunun yararları nelerdir

Veba otu hafif dişli ve alt tarafları gri tüylerle kaplıdır. Kirli beyazdan açık pembeye kadar değişebilen çiçekleri, sapın en ucunda, bir salkım biçiminde açarlar. Kelotu, Petasites Officinalis olarak da anılırlar. Irmak, dere ve orman kıyılarında yetişirler.

Ateş düşürücü özelliğine sahiptir. Kökü, çiçeklenme zamanından önce sökülür. Temizlenir ve kurutulur.





VEBA OTUNUN YARARLARI:



Çok eskiden veba hastalığına iyi geldiği bilinir. İsmide buradan gelmektedir.

Veba otu çok etkili bir kramp çözücüdür.

Balgan söktürücü özelliği vardır.

Veba otu kanser hastalığında ortaya çıkan metastaz yani kanserin yayılmasını önler.

Büyük taze yaprakları, yalnızca burkulmaların ve yürüme sonucu ayakta olusan yaraların üstüne uygulanır.

Ayrıca vebaotu yaprakları her tür kangren, habis çıban ve şiddetli yaralarda kullanılır.

Kanser hastalarında kemoterapiden sonra kanser tümörlerinin azaltılması için önerilmektedir.

Veba otunun kökü ateş düşürücü olarak özellikle salgın hastalıklarda çok etkilidir.

Adet ağrılarında, astım ve baş ağrılarında etkili bir bitkidir.

Veba otunun çayı, ateşlenme, soluk alma zorluğu, gut ve epilepsi (sara) hastalıklarında kullanılır.