21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Veba Otunun yararları nelerdir

Şapka büyüklüğündeki yaprakları ile dikkat çeken Veba otu adının aksine oldukça şifalı bir bitki. Peki, yararları neler. İşte yanıtı…

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 08:22
Takip Et

Veba Otunun ne işe yarar

Veba Otunun yararları nelerdir
+
Aa
-

Veba otu hafif dişli ve alt tarafları gri tüylerle kaplıdır. Kirli beyazdan açık pembeye kadar değişebilen çiçekleri, sapın en ucunda, bir salkım biçiminde açarlar. Kelotu, Petasites Officinalis olarak da anılırlar. Irmak, dere ve orman kıyılarında yetişirler.
Ateş düşürücü özelliğine sahiptir. Kökü, çiçeklenme zamanından önce sökülür. Temizlenir ve kurutulur.


VEBA OTUNUN YARARLARI:

Çok eskiden veba hastalığına iyi geldiği bilinir. İsmide buradan gelmektedir.
Veba otu çok etkili bir kramp çözücüdür.
Balgan söktürücü özelliği vardır.
Veba otu kanser hastalığında ortaya çıkan metastaz yani kanserin yayılmasını önler.
Büyük taze yaprakları, yalnızca burkulmaların ve yürüme sonucu ayakta olusan yaraların üstüne uygulanır.
Ayrıca vebaotu yaprakları her tür kangren, habis çıban ve şiddetli yaralarda kullanılır.
Kanser hastalarında kemoterapiden sonra kanser tümörlerinin azaltılması için önerilmektedir.
Veba otunun kökü ateş düşürücü olarak özellikle salgın hastalıklarda çok etkilidir.
Adet ağrılarında, astım ve baş ağrılarında etkili bir bitkidir.
Veba otunun çayı, ateşlenme, soluk alma zorluğu, gut ve epilepsi (sara) hastalıklarında kullanılır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
1
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
2
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
3
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
5
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
6
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿Enkazdan çıkan vasiyet ağlattı
﻿AKP'li Belediye Başkanı 84.500 TL’lik Prada marka montu ile deprem bölgesinde çadırları ziyaret etti
7
﻿AKP'li Belediye Başkanı 84.500 TL’lik Prada marka montu ile deprem bölgesinde çadırları ziyaret etti
﻿AKP'li Belediye Başkanı 84.500 TL’lik Prada marka montu ile deprem bölgesinde çadırları ziyaret etti
﻿Eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderilecek
﻿Eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderilecek
﻿Eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderilecek
﻿Sığır dili otu hangi hastalıklara şifa olur
﻿Sığır dili otu hangi hastalıklara şifa olur
﻿Sığır dili otu hangi hastalıklara şifa olur
﻿Keçi sakalı bitkisi neye yarar?
﻿Keçi sakalı bitkisi neye yarar?
﻿Keçi sakalı bitkisi neye yarar?
﻿Kedi Otu hangi rahatsızlıkları önler
﻿Kedi Otu hangi rahatsızlıkları önler
﻿Kedi Otu hangi rahatsızlıkları önler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.