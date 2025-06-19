Veda etti, Beşiktaş'a döndü

Süper Lig'de sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Tayfur Binböl, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Beşiktaş'a geri döndü.
Eyüpspor, tecrübeli defans oyuncusuna sosyal medya hesabından şöyle veda etti:
"Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
Teşekkürler Tayfur Bingöl! ????????— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) June 19, 2025
Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. pic.twitter.com/th1QxWFUSr
Bingöl'ün Beşiktaş ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.