Veda etti, Beşiktaş'a döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Veda etti, Beşiktaş'a döndü

Eyüpspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Tayfur Bingöl, siyah beyazlı ekibe geri döndü.

Süper Lig'de sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Tayfur Binböl, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Beşiktaş'a geri döndü.

Eyüpspor, tecrübeli defans oyuncusuna sosyal medya hesabından şöyle veda etti:

"Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Bingöl'ün Beşiktaş ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

Son Haberler
Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme: Dursun Özbek telefon konuşmasını anlattı
Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme: Dursun Özbek telefon konuşmasını anlattı
Yürekleri ağza getirdi! Görenler gözlerine inanamadı: Alevli alevli istasyona daldı
Yürekleri ağza getirdi! Görenler gözlerine inanamadı: Alevli alevli istasyona daldı
İsrail uçakları Tük hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı
İsrail uçakları Tük hava sahasını ihlal etti mi? MSB açıkladı
Gazetecinin arabasının kapısını çaldı: Savunması ‘pes’ dedirtti
Gazetecinin arabasının kapısını çaldı: Savunması ‘pes’ dedirtti
Veda etti, Beşiktaş'a döndü
Veda etti, Beşiktaş'a döndü