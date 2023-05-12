Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veda Mektubu'nun 11. yeni bölümü 15 Mayıs Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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