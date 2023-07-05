Veda Mektubu 18 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veda Mektubu 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Veda Mektubu 18 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veda Mektubu'nun 18. yeni bölümü 10 Temmuz Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

102940.jpg

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Son Haberler
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama Magazin
Reza Zarrab'ın eski sevgilisi Azerbaycanlı şarkıcı Günel 'den Ebru Gündeş'e olay suçlama
Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi Güncel
Kara Kuvvetlerine ilk 'Derman' teslim edildi
Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var Güncel
Burası Çeşme. Türk’ten çok Suriyeli var
Edin Dzeko Samandıra'yı ayağa kaldırdı Spor
Edin Dzeko Samandıra'yı ayağa kaldırdı
Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı Güncel
Yola atlayan kadın trafiği birbirine kattı. Sürücüler zor anlar yaşadı
Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı Spor
Formula 1'de takım kavgası. Perez ile Verstappen arasında neler yaşandığı ortaya çıktı
Çabuk yorulma hangi hastalığı getirir Sağlık
Çabuk yorulma hangi hastalığı getirir