4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:58
Takip Et

Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesiyle Veda Mektubu Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
2
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
3
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
4
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
5
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
6
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
7
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿THY Süleymaniye uçuşlarını tek sefere düşürdü
﻿THY Süleymaniye uçuşlarını tek sefere düşürdü
﻿THY Süleymaniye uçuşlarını tek sefere düşürdü
﻿82 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿82 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿82 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿Samsun'da kumar baskını: 10 kişiye 40 bin lira ceza
﻿Samsun'da kumar baskını: 10 kişiye 40 bin lira ceza
﻿Samsun'da kumar baskını: 10 kişiye 40 bin lira ceza
﻿CHP'den 'ziyaretçi' kararı
﻿CHP'den 'ziyaretçi' kararı
﻿CHP'den 'ziyaretçi' kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.