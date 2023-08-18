Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Veda Mektubu’nun final fragmanı yayınlandı. Peki, Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman?

Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman?

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 24.bölüm final fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizi yeni bölümünde final yaparak ekranlardaki yolculuğuna son verecek. Peki, Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman?

VEDA MEKTUBU FİNAL NE ZAMAN?

Veda Mektubu'nun 24. yeni bölümü 21 Ağustos Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Veda Mektubu yayınlanacak son bölümünde final yaparak ekranlardaki yolculuğunu noktalayacak.

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VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

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