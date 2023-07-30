Veda Mektubu final mi yapıyor? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu’nun 24. bölümde final yapacağı konuşuluyor. Peki, Veda Mektubu final mi yapıyor? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Veda Mektubu final mi yapıyor? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun yakın zamanda final yapacağı söyleniyor. Veda Mektubu’nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Veda Mektubu final mi yapıyor? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu'nun 21. yeni bölümü 31 Temmuz Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

VEDA MEKTUBU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D'de pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 20. bölümde veda etmesi gündemdeydi. Ancak yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizinin bölüm sayısı uzadı. 20. bölümle final yapması beklenen dizinin 24. bölüme kadar uzamasına karar verildi.

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

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