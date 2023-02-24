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Veda Mektubu ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu ilk bölüm ne zaman?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı Veda Mektubu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Veda Mektubu dizisinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu ilk bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:06
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Veda Mektubu ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu ilk bölüm ne zaman?

Veda Mektubu ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu ilk bölüm ne zaman?
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmasına gün sayan Veda Mektubu dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Veda Mektubu hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Veda Mektubu ilk bölüm ne zaman?

Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesiyle Veda Mektubu Kanal D ekranlarında izleyiciyle bulaşacak.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu ilk bölümüyle 27 Şubat Pazartesi 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

VEDA MEKTUBU İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Veda Mektubu dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

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