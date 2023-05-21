Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu'nun 12. yeni bölümü 22 Mayıs Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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