Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 16 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 16 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 16 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 16 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu'nun 16. yeni bölümü 19 Haziran Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

16643568-700x400.jpg

Öne Çıkanlar
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Son Haberler
Fransa'da 5,8 büyüklüğündeki depremde evler ciddi hasar gördü Dünya
Fransa'da 5,8 büyüklüğündeki depremde evler ciddi hasar gördü
Ünlü rapçi Eminem kayınpeder oldu Magazin
Ünlü rapçi Eminem kayınpeder oldu
Volkan Demirel'in Fenerbahçe yanıtı taraftarı heyecanlandırdı Spor
Volkan Demirel'in Fenerbahçe yanıtı taraftarı heyecanlandırdı
Uzmanı açıkladı: Şah damarı darlığı sinsi bir hastalıktır Sağlık
Uzmanı açıkladı: Şah damarı darlığı sinsi bir hastalıktır
Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi Siyaset
Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi
Buse Varol fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı Magazin
Buse Varol fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı
Şarkıcı Metin Arolat şimşekleri kaydetti Magazin
Şarkıcı Metin Arolat şimşekleri kaydetti