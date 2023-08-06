Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımların paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 22 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Yıllar önce bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu'nun 22. yeni bölümü 7 Ağustos Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

maxresdefault-3.jpg

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Namık Kemal Zeybek tarafından ATA Parti kuruldu Siyaset
Namık Kemal Zeybek tarafından ATA Parti kuruldu
Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman? Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman? Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seyyanen zamda yeni formül Memur ve Emekli
Seyyanen zamda yeni formül
İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi Dünya
İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
6 ayda kapanan işyeri sayısında büyük artış. Korkunç tablo ortaya çıktı Ekonomi
6 ayda kapanan işyeri sayısında büyük artış. Korkunç tablo ortaya çıktı
Cezaevinden çıkıp eski eşini öldürdü. Sokak ortasında katliam Yaşam
Cezaevinden çıkıp eski eşini öldürdü. Sokak ortasında katliam