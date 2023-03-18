18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veda Mektubu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 21:10
Takip Et

Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Veda Mektubu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?
+
Aa
-

Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesiyle Veda Mektubu Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
1
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
2
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
3
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
4
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
5
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
6
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
7
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
﻿Leipzig Bochum deplasmanında yara aldı
﻿Leipzig Bochum deplasmanında yara aldı
﻿Leipzig Bochum deplasmanında yara aldı
﻿Vatandaşı 'depremzedeyiz' diyerek kandırdılar
﻿Vatandaşı 'depremzedeyiz' diyerek kandırdılar
﻿Vatandaşı 'depremzedeyiz' diyerek kandırdılar
﻿Klima kaynaklı yangın evi küle çevirdi
﻿Klima kaynaklı yangın evi küle çevirdi
﻿Klima kaynaklı yangın evi küle çevirdi
﻿Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor
﻿Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor
﻿Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.