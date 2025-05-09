Veda mı ediyor? Victor Osimhen'den Galatasaraylıları üzecek açıklama

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken, dünyaca ünlü golcü kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Osimhen'in, sözleri hakkında çıkan 'Veda' iddialarını güçlendirdi.

İşte Victor Osimhen'in açıklamaları;

Soru: Yaklaşık bir senedir İstanbul’da yaşıyorsun. Türkiye ve İstanbul hakkındaki görüşlerini merak ediyoruz.

Victor Osimhen: Buraya geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul, dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak gerçekten çok güzel bir şey. İnsanlara alıştım, özellikle Galatasaray taraftarına… Ailem, arkadaşlarım, hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum… Hem de Türkiye’nin en büyük kulübünde! Hep söylediğim gibi, Galatasaray sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. İstanbul benim için bambaşka. Yemekler şahane, her şey mükemmel. Burada kariyerimin ve hayatımın tadını çıkarıyorum ki bu benim için gerçekten çok önemli.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN 'EVET' DERDİM"

Soru: Geçen yaz Galatasaray’a transfer ihtimali olan Victor’la konuşma imkanın olsa, ona neler söylerdin?

Victor Osimhen: Aslında bu kadar karmaşaya gerek yoktu… Galatasaray bana geçen yıl, haziran gibi gelseydi… Hiç düşünmeden ‘evet’ derdim. Transferimin oluşumunda belirli şartlar vardı ve bunlara rağmen transferimi gerçekleştirmiştik. Ama oyuncu kadar kulübün de biraz şefkat, duygu ve tabii ki saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sanırım buraya geldiğimden beri kulüpteki herkesten daha da fazlasını gördüm. Taraftarlar gerçekten inanılmaz. Sevgi benim için çok büyüktü ve çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl destekledikleri konusunda hayranlık duyuyorum. Bu yüzden benim için gerçekten eşsiz. Kendime 9 ay önce Galatasaray’ın haziranda geleceğini kabul etmemi tavsiye ederim. Böylece beni tüm bu gereksiz stresten kurtarmış olacaktı.

"BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Soru: Galatasaray sana neler kattı, taraftar ve camia hakkında neler düşünüyorsun?

Victor Osimhen: Benim için, tıpkı kafamda, düşüncelerimde ve bana yakın olacak insanların bildiği gibi, kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara ve büyük bir kulübe sahip olan kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Bence burada futbol oynamaktan, yapmayı sevdiğim şeyi yapmaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans sergilemekten aldığım keyfi bulabildiğim için, bence ikimiz de birbirimizi tamamlıyoruz, bu sevgi ve saygı her iki taraf için de karşılıklı. Bu benim için gerçekten çok değerli.

"GALATASARAY'A MİNNETTARIM"

"Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için, Galatasaray’ın da bana karşı şefkatli davranması ve dışarıdaki birçok insana açık bir mesaj gönderme fırsatı vermesi. Ayrıca performansım açısından bana inanan insanlara hala bu yeteneğe sahip olduğumu gösterme fırsatını kullanmam çok önemli. Ben hâlâ pozisyonumun en iyilerinden biriyim. Daha önce de söylediğim gibi, bana verdikleri fırsat için minnettarım. Biliyorum ki onlar da o gün bu formayı seçtiğim için mutlu.”

"ARAMIZDA BİR BAĞ VAR"

“Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Ve dürüst olmak gerekirse… Galatasaray’a sonsuza kadar minnettar kalacağım.”

KISA CEVAPLAR

Galatasaray?

"En iyi"

Okan Buruk?

"Harika teknik direktör ve harika lider"

RAMS Park?

"Harika atmosfer"

Dries Mertens?

"Harika arkadaş, harika insan, büyük efsane"