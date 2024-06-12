Veda Partisi vizyona giriyor

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Ufuk Cebeci’nin yaptığı Veda Partisi filminin basın toplantısı Kanyon’da yapıldı. Oyuncuların tam kadro katıldı.

14 Haziran’da seyirci ile buluşacak filmde Veda Partisi Başkanı İbrahim’in, bir bekarlığa veda partisinde altüst olan hayatının anlatılacak. Barış Başar'ın senaryosunu yazdığı Veda Partisi’nin oyuncu kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrouzfar, Ömer Kurt, Buket Akpunar ve Emir Sefa Yıldırım yer alıyor.

Bu yıl üç filme birden imza atacak olan yapımcı Vahdet Erdoğan, ”Yazdığımız değişik hikayelerden biriydi; hem kadın, hem erkek için. Aslında iki tane gerçek hikayenin bir araya getirilip senaryolaştırıldığı bir film. Bu filmi bu hafta vizyona sokuyoruz, C Takımı 2 için de 21 Temmuz’da sete giriyoruz. Hızlı bir şekilde sinema sektörüne iş kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

İlk kez bu filmde eşi Şiva Behrouzfar ile kamera karşısına geçen Toygan Avanoğlu ise, “Veda Partisi’nin lideriyim. Filmde Seda Akman’ın eşiyim. Filmde kumpas kurmaya çalışırken ben düşüyorum kumpasa. Güzel, heyecanlı ve sürükleyici bir film. Hanımefendiler daha fazla mesai yaptı. Ben de parti başkanı olarak güzel sloganlarımla bu filmin içindeyim. Bu filmde hem öz eşim Şiva hanım var hem de sahte eşim Seda hanım var” ifadelerini kullandı.

Seda Akman film hakkında, “Kızlarla eğlenerek hep beraber güzel bir film çektik. Ben daha fazla dramalarda oynadığım için komedilerde Seda Akman adı pek geçmiyor. Benim için de farklı bir deneyim oldu böyle bir projede yer almak. Filmde parti liderinin eşiyim, çok güçlü, işinin başında, dinamik bir kadın. İşyerindeki arkadaşlarıyla bir arkadaşlarının bekarlığa veda partisi için Armutlu’da bir villa kiralıyoruz ve sonrasında başımıza gelenler anlatılıyor“ sözlerini sarf etti.

Filmin başrollerinden birini canlandıran Aslı Bekiroğlu, “Genelde romantik komedi ve komedide oynuyorum. Yine öyle bir iş ama ben burada daha huysuz ve suratsız bir karakter; bu yenilik oldu benim için. Setimiz de çok keyifli, eğlenceli geçti,” dedi. Barzo erkek sorusunun üzerine yanlış anlaşıldığını söyleyen Bekiroğlu; “Barzo ve dağ ayısından kastım, o komik 20 dakikalık bir video. Bir kısmı kesilince böyle duruyor ama benim kastettiğim şey; süslü süslü erkektense daha erkek erkek, adam gibi erkeği kastetmiştim. Yani akşam 8.00’de şurada ol yerine, akşam 8.00’de şurada ol seni alacağım diyen erkekten bahsetmiştim ama yine her zamanki gibi yanlış anlaşıldım” dedi.

Bayramda tatile çıkacağını açıklayan güzel oyuncu, “35 kiloyken de çektiler, 50 kiloyken de çektiler. Plajda gazetecilere yakalanma gibi dertlerim yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak filmin yönetmeni Ufuk Cebeci, “İlk özel metraj filmim o yüzden çok önemli benim için. Aslında bir komedi filmi ama güçlü kadınların bir araya geldiği bir kadın hikayesi. Seyircilerin izlerken eğleneceği bir film ortaya çıkarmaya çalıştık” dedi.