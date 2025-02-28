Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Kaynak: ANKA
Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan atandı. Erhan'a Büyükelçi unvanı da verildi.

28 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na iki isim atandı.

VEDAT DEMİRÖZ BAŞDANIŞMAN OLDU

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri gereğince Vedat Demiröz atandı.

ÇAĞRI ERHAN BAŞDANIŞMAN VE BÜYÜKELÇİ OLDU

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Öte yandan, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi ünvanı verildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA GÖREDEN ALMA VE YENİ ATAMALAR

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun, görevden alınırken, Niğde İl Müftülüğüne, Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak, Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu atandı.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer Demircan, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan atandı.

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