Vedat İnceefe'den Barış Alper Yılmaz ve menajeri Tuncay Maldan'a eleştiri

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ve onun menajerliğini yapan Tuncay Maldan tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak eski Galatasaraylı oyuncu Vedat İnceefe bu iki isme sert çıktı.

"BİR TARAFLA BOZUP, DİĞER TARAFLA İYİ ETMEK DEĞİLDİR"

İnceefe "Abdullah bey bana 'Barış'ı bu sene vermeyeceğiz. 50 milyon euro getirmeleri halinde başkana sunarım' dedi. Sonra bunu Barış'ın menajerlerine söyledim, onlar da Neom Kulübü'ne iletti. Sen Barış Alper Yılmaz olarak belli yere gelmişsin Galatasaray'da, Milli Takım oyuncusu haline gelmişsin. Artık bu saatten sonra senin yapacağın, en iyi şekilde ayrılmaktır. Sen menajer olarak oyuncuyu kopartıyorsun bir yerden, önce orayı tamir edeceksin, sonra götürdüğün yerde temsil edeceksin. Menajerlik budur. Bir tarafla bozup, diğer tarafla iyi etmek değildir!" ifadelerini kullandı.