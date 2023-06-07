Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Vedat Işıkhan kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hangi görevlerde bulundu?

VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Işıkhan, Mardin’in Artuklu ilçesinde 1966’da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlayan Vedat Işıkhan, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi’nde sosyal hizmet alanında tamamladı. Vedat Işıkhan Hacettepe Üniversitesi’nde profesör olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Vedat Işıkhan,

Vedat Işıkhan uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırma, uygulama ve katkıları sebebiyle 2016’da Konsey Ödülüne layık görüldü.

Vedat Işıkhan, akademik yaşantısında çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliğiyle mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar konularında uzmanlaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012’de hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) ilk saha çalışmasında Genel Koordinatör olarak görev yapan Işıkhan, 2015-2018 yıllarında AKP Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığında akademik danışmanlık görevini yürüttü. Bu süre zarfında “2023 Hedefler: Yaş(lı) Dostu Politikalar” ve “Milli İradenin Zaferi” adlı kitapların hazırlanmasında görev aldı.

8 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ve 17 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevine atanan Vedat Işıkhan, bu görevi süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi.

VEDAT IŞIKHAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

67. Dönem Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bulunduğu görevler şu şekilde:

1993 Hacettepe Üniversitesi İİBF öğretim üyesi

2007-2011 Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı

2009-2011 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı

2011-2014 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanlığı

2011-2014 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2011 Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriter Belirleme Komisyon Üyeliği

2012 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin Ortaklaşa Yürüttüğü Aile Sosyal Destek Hizmetleri Programı (ASDEP) Genel Koordinatörü

2018-2021 Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği

2021- 2023 Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği

2023 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı