Vedat Milor en sevdiği ve sevmediği yemekleri açıkladı

Yemek eleştirmeni ve gastronomi uzmanı Vedat Milor'a katıldığı bir programda en sevilen ve en sevilmeyen yemekler soruldu.

Milor, verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine dikkat çekti.

Ünlü eleştirmen, Türk ve dünya mutfakları hakkında derin bilgi ve damak tadıyla biliniyor.

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Bu nedenle yanıtları hem gastronomi dünyasında hem de izleyenlerde büyük merak uyandırdı.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Vedat Milor'an en sevdiği ve sevmediği yemekleri açıkladı.

Milor şunları söyledi:

"En sevmediğim kebap Urfa. En sevdiğim kebap yeni dünya.

En sevmediğim et yemeği bonfile. En sevdiğim et yemeği oğlak kuyu tandır.

En sevmediğim sakatat böbrek. En sevdiğim sakatat düve memesi.

En sevmediğim balık alabalık. En sevdiğim balık boğaz lüferi.

En sevdiğim deniz ürünü deniz kestanesi.

En sevmediğim tatlı ev baklavası. En sevdiğim tatlı vişneli ekmek kadayıf. "