Vedat Milor isyan etti: Tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul'da gittiği bir restoranda izinsiz şekilde fotoğrafının çekilmesine isyan etti.

YouTube kanalında yayınlanan programda, yemek yediği videolarını paylaşan Milor, fotoğrafının izinsiz çekilmesine, "Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiçbir şey söylememenizi rica edeceğim, cevap vermemenizi rica edeceğim. Ben hayatta hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Estağfurullah demeyin. Bu lafla konuştukça daha fazla bence medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Hiç estağfurullah demeyin" sözleriyle tepki gösterdi.

"BEN MAYMUN DEĞİLİM"

İki kişi tarafından fotoğrafının çekildiğini belirten Milor, rızası olmadığının altını çizdi. "Ben burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor” diyen Milor, “Beni bu gerçekten rencide etti. Çünkü ben maymun değilim burada oynayan. Başka gurmeler gibi de değilim. Ben gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu yüzden izleyiciler bilsin, benim için zevk değil fazla, giderek belki tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum ve strese giriyorum. O yüzden tam bu yemeğin zevkini çıkaramadım. Yine de çok teşekkür ediyorum. Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.