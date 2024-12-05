Vedat Milor lahmacuncuya neden tepki gösterdiğini açıkladı! Lokanta sahibine sert çıkmıştı

Ünlü gurme Vedat Milor, İstanbul Bostancı’da bir lokantada yediği yemekleri çok beğenmesine rağmen mekan sahibini azarlamıştı. Milor, çok konuşulan bu görüntülere açıklık getirdi.

“RAHATSIZLIĞIM VAR BUNU GÖSTERMEK İSTEMİYORUM”

Ünlü gurme, katıldığı bir televizyon programında orada lokantada yaşananlara açıklık getirdi.

Milor "Orada benim tepki verdiğim olay şu. Kendimiz gidiyoruz ve videoyu bir arkadaşım çekiyor kendi kanalımda paylaşıyoruz. Habersiz gidiyoruz ve paramızı ödüyoruz. Ben zaten çekiyorum.”

“Ben fark etmeden karşımda kamera var lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videomu çekiyorlar. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyetim de var. Çünkü yıllar önce çok ciddi bir civa zehirlenmesinden dolayı motor fonksiyonlarımı etkileyen bir rahatsızlığım var. Bunu da göstermek istemiyorum.”

“RIZAM OLMADAN VİDEOMUN ÇEKİLMESİNİ İSTEMEM”

“Benim iznim rızam olmadan videomun çekilmesini ben istemem bunu kimse istemez. Bunu söylediğimde beyefendi videoyu durdurmak yerine 'Estağfurullah' diyor ama çekime devam ediyor.”