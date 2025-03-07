Vedat Milor'a Kent Lokantası soruşturması!

Ticaret Bakanlığı, İBB'nin Kent Lokantası'na giderek YouTube hesabı için video çeken gurme Vedat Milor'dan "örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle "yazılı savunma" talep etti.

'ÖRTÜLÜ REKLAM' GEREKÇESİYLE YAZILI GÖRÜŞ İSTENDİ

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kent Lokantası'nda yemek yiyen Vedat Milor için harekete geçti. Yemek yediği o anları YouTube hesabından "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı bir videoyla paylaşan Vedat Milor'a "Örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle Milor'dan "yazılı görüş" talep edilmesi dikkat çekti.

Bakanlık'tan gönderilen yazı ise şu şekilde;

"Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesina, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.