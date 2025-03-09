Vedat Milor'dan flaş gönderme! Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vedat Milor'dan flaş gönderme! Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama

Kent Lokantası’na gittiği için hakkında soruşturma başlatılan Vedat Milor konuyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

Kent Lokantası ziyaretini YouTube hesabından paylaşarak değerlendirmelerde bulunan Gurme-Yazar Vedat Milor hakkında soruşturma başlatılmıştı. Milor, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Milor X hesabından yaptığı açıklamada,

"Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü gurme Vedat Milor 2 ay önce Üsküdar'daki Kent Lokantası'na gidip burada bir video çekmiş ve bu videoyu YouTube hesabından "40 liraya dört çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" paylaşmıştı. Söz konusu videoda yemeğin kalitesi, fiyatı ve lezzeti üzerine kişisel yorumlarda bulundu.

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