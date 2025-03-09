Vedat Milor'dan flaş gönderme! Kent Lokantası soruşturması sonrası ilk açıklama

Kent Lokantası ziyaretini YouTube hesabından paylaşarak değerlendirmelerde bulunan Gurme-Yazar Vedat Milor hakkında soruşturma başlatılmıştı. Milor, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Milor X hesabından yaptığı açıklamada,

"Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü gurme Vedat Milor 2 ay önce Üsküdar'daki Kent Lokantası'na gidip burada bir video çekmiş ve bu videoyu YouTube hesabından "40 liraya dört çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" paylaşmıştı. Söz konusu videoda yemeğin kalitesi, fiyatı ve lezzeti üzerine kişisel yorumlarda bulundu.