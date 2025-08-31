Vedat Muriç attı, Arda Güler yanıt verdi! Madrid'de Türk gecesi

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in de gol attığı maçta Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Maçın 18.dakikasında Vedat Muriqi, Real Madrid karşısında Mallorca’yı attığı golle 1-0 öne geçirdi. 37.dakikada Huijsen'in asistinde Arda kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 38.dakikada Vinicius Jr.'un attığı golle Real Madrid devreyi 2-1 önde kapattı. 55.dakikada Arda'nın attığı golde hakem el kararı vererek golü geçersiz saydı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Real Madrid 2-1'lik skorla üç puanın sahibi oldu.

