Vedat Muriqi ilki başardı. İspanya onu konuşuyor

Daniel Güiza'dan sonra Vedat Muriqi, kulüp tarihine geçti.

Vedat Muriqi ilki başardı. İspanya onu konuşuyor

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye 2019'da transfer olan ve adından kısa sürede söz ettiren Vedat Muriqi, Lazio'ya transfer olsa da bekleneni veremedi. Sonrasında sezon başında Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi adeta küllerinden doğdu.

EN ÇOK GOL ATAN İSİM OLDU
Kosovalı santrfor, İspanyol ekibinde sergilediği performansla kulüp tarihine adını harflerle yazdırdı. 14 gole ulaşan Kosovalı golcü, 27 kez fileleri havalandıran eski Fenerbahçeli Güiza'dan sonra bir sezonda en çok gol atan isim oldu.

REKORA ADIM ADIM
Vedat Muriqi kalan maçlarda bir gol daha atması durumunda kulübün en kısa sürede en çok gol atan 5. oyuncusu olacak. Muriqi, 35 maça çıkarken 15 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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