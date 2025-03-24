Vedat Muriqi maça damga vurdu: Bir golün asistini Rashica yaptı

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Vedat Muriqi maça damga vurdu: Bir golün asistini Rashica yaptı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Kosova’nın İzlanda’yı mağlup ettiği maça damga vurdu. Muriqi’nin attığı gollerden birinin asistini ise Beşiktaş forması giyen Rashica yaptı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Kosova, deplasmanda İzlanda ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kosova B Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Real Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, karşılaşmaya damga vurdu. 35, 45+3 ve 79. dakikalarda sahneye çıkan yıldız golcü, Kosova'ya galibiyeti getiren golleri attı.

2. GOLÜN ASİSTİ RASHICA'DAN

Muriqi'nin 45+3. dakikada attığı golün asistini ise Beşiktaş forması giyen Milot Rashica yaptı. İzlanda'nın tek golünü 2. dakikada Oskarsson kaydetti.

İzlanda'da Gunnarsson, 48 ve 69. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kızardı ve takımını 10 kişi bıraktı. Kosova B Ligi'ne yükselirken, 3-1 kaybeden İzlanda bu sonuçla C Ligi'ne düştü.

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