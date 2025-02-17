Vedat Muriqi’nın golleri ortalığı ayağa kaldırdı

La Liga’nın 24. haftasında Mallorca, evinde ağırladığı Las Palmas’ı 3-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmada Kosovalı golcü Vedat Muriqi’nin yıldızlaşması dikkat çekti.

Mallorca’nın gollerini Vedat Muriqi (2) ve Daniel Rodriguez kaydederken, Las Palmas’ın tek golü Stefan Bajcetic’ten geldi. Maça ilk 11’de başlayan Muriqi, 86 dakika sahada kalarak takımını sırtlayan isim oldu. Kosovalı forvetin performansı taraftarlardan büyük alkış aldı.

Bu sonuçla Mallorca, La Liga’da 4 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Las Palmas ise ligde kazanamama serisini 6 maça çıkardı.

Mallorca, bir sonraki hafta Celta Vigo deplasmanına konuk olacak. Las Palmas ise evinde Alaves ile karşılaşarak kötü gidişata son vermeye çalışacak.