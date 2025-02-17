Vedat Muriqi’nın golleri ortalığı ayağa kaldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Vedat Muriqi’nın golleri ortalığı ayağa kaldırdı

İspanya La Liga’da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ortalığı ayağa kaldırdı. Tecrübeli oyuncu attığı 2 golle takımının galibiyetinde baş rolü oynadı.

La Liga’nın 24. haftasında Mallorca, evinde ağırladığı Las Palmas’ı 3-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmada Kosovalı golcü Vedat Muriqi’nin yıldızlaşması dikkat çekti.

Mallorca’nın gollerini Vedat Muriqi (2) ve Daniel Rodriguez kaydederken, Las Palmas’ın tek golü Stefan Bajcetic’ten geldi. Maça ilk 11’de başlayan Muriqi, 86 dakika sahada kalarak takımını sırtlayan isim oldu. Kosovalı forvetin performansı taraftarlardan büyük alkış aldı.

Bu sonuçla Mallorca, La Liga’da 4 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Las Palmas ise ligde kazanamama serisini 6 maça çıkardı.

Mallorca, bir sonraki hafta Celta Vigo deplasmanına konuk olacak. Las Palmas ise evinde Alaves ile karşılaşarak kötü gidişata son vermeye çalışacak.

Son Haberler
Fenerbahçe’den büyük müjde: Borcu neredeyse kapatacağız
Fenerbahçe’den büyük müjde: Borcu neredeyse kapatacağız
Evsizlere yaşam oldular!
Evsizlere yaşam oldular!
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi
Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme yeniledi
İslam Memiş gram altının 4 bin TL olacağı tarihi açıkladı. Neler olacak neler
İslam Memiş gram altının 4 bin TL olacağı tarihi açıkladı. Neler olacak neler